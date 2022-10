Este sábado en La Tardeada BLU, Juana Uribe, Juan Esteban SamPedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas, conversaron sobre la presentación de los artistas colombianos en el One World Together at Home.

Además, hablaron de los diferentes géneros de música según sus gustos.

Escuche el programa completo de La Tardeada BLU aquí: