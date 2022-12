26 de julio de 2020 - En BLU Jeans, programa completo

Este domingo En BLU Jeans estuvo la empresaria Juliana Barreto hablando sobre lo que se necesita para ser un emprendedor exitoso. También resaltó que no hay nada malo en no serlo, porque es algo a lo que no toda la gente aspira.

"Hay que tener una idea de negocio para desarrollar, plasmada y estudiada, eso es lo primero. Debe tener rentabilidad, pero una de las cosas más importantes es tener intolerancia a la frustración, porque hay muchas barreras", explicó.

Vea aquí: "El trabajo duro es lo más importante para ser emprendedor": Juliana Barreto

Escuche aquí el programa completo:

