5 de abril de 2020 – Encuentros BLU, programa completo sin cortes

Reviva el programa completo de Encuentros BLU de este domingo 22 de marzo con Felipe Mallarino, quien, como cada fin de semana, estuvo acompañado de personajes que brindan las mejores recomendaciones para vivir bien.

Ana Catalina Velilla, empresaria social y espiritual, hace parte del grupo gestor SIDAP (Sistema Departamental de Áreas Protegidas), donde, junto con un equipo, articulan a la sociedad civil, el estado y demás organismos para cuidar la conservación del territorio.

Velilla explicó cómo hacer posible dicha articulación mediante una estrategia de trabajo en equipo llamada ‘sociocracia’.

“Son estrategias complementarias. ‘Sociocracia’ es una metodología de dar la palabra, es una participación real en una organización. Cuando se implementa en un grupo de trabajo te das cuenta cómo cambia el imaginario de las personas porque genera motivación, enseña no a sumar, sino a multiplicar posibilidades”, aseguró.

También estuvimos con Adriana Muñoz, científica y bióloga molecular, especialista en fisiología, quien habló sobre cómo cuidar el cuerpo desde lo físico hasta lo mental en esta época de pandemia.

“Estamos viviendo un momento muy difícil, lo importante es fortalecer el amor, la solidaridad y el compromiso que tenemos de pensar como comunidad (…). Cada uno desde la consciencia puede fortalecer a la sociedad que se encuentra débil”, aseguró Muñoz.

La bióloga también explicó cómo se comporta un virus y por qué es tan peligroso para el sistema inmune de un organismo.

“Los virus cuentan con características especiales que los hacen ser más agresivos para nuestro organismo y sobre todo para el sistema de salud porque no hay un medicamento antiviral. Hay antibióticos, desparasitantes, descongestionantes. Por eso nos deja tan vulnerables a nosotros y a las entidades de salud”, comentó.

Asimismo, Zuly Román, especialista en genealogía, explicó cómo las emociones y las situaciones por las que pasa la humanidad actualmente afectan a las personas de diferentes maneras.

“Nuestro cuerpo enferma no solo por enfermedades externas, sino por emociones no resueltas. Esto ocurre porque, no solo heredamos la contextura o el color de pelo, también esas experiencias del pasado que quedan en nuestro inconsciente. Por eso, el cerebro empieza a cambiar cuando cambias tus pensamientos y esto se ve reflejado en la salud y en todo lo demás”, indicó Román.

Escuche el programa completo de Encuentros BLU aquí:

