“A los que llaman vagos, lograron tumbar reforma tributaria”: Luly Bossa encendió debate en redes

La actriz colombiana Luly Bossa se animó a compartir en Twitter un mensaje acerca de varios temas y su opinión despertó polémica entre los internautas.

“Esos muchachos, a los que llaman vagos, lograron tumbar la reforma tributaria , sacar a Carrasquilla y tumbar reforma leonina a la salud. Detallitos...”, fue el mensaje que compartió la actriz.

Publicidad

Rápidamente el mensaje causó conmoción y recibió varias reacciones, entre esas la de un usuario llamado ‘Directo sin tapujos’.

“A mí me enviaron esto y me dejaron callado”, fue la respuesta que le dio el usuario junto a una imagen que decía: “ustedes los cuchos no tienen ninguna autoridad moral para decirnos a los jóvenes cómo debemos protestar, mientras éramos niños se dejaron quitar los recargos nocturnos, se dejaron aumentar la edad de pensión, se dejaron subir el IVA del 8 al 19%, etc. Y vienen a decirnos que esa no es la forma?”.

Ante esto, la actriz le dijo que: “También me lo pasaron (haciendo alusión a la imagen)”, sin debatir nada más.

Esos muchachos a los que llaman vagos lograron tumbar la R. Tributari, sacar a Carrasquilla y tumbar reforma leonina a la salud. Detallitos... — Luly Bossa (@LulyBossaTheOne) May 19, 2021

Publicidad

Pero el tema no se quedó allí, y otro tuitero le comentó que haber tumbado una reforma tributaria y haber hecho que renunciara un ministro no es un logro.

“Que cándido creer que porque se cayeron esas reformas y renunció un ministro es un gran logro. Un logro quizás en la forma, ese no es el problema real, el problema de fondo es estructural, de un sistema político y económico que no funciona, que no sirve, y ese sigue intacto”, expresó Andrés Caycedo.

Publicidad

Estas son algunas de las opiniones que despertó el mensaje de Luly Bossa:

A mi... me enviaron esto! Y me dejaron calladoooooo 😱 pic.twitter.com/HgkuRLnVfu — directo sin tapujos (@pablofrubiogma1) May 19, 2021

Que cándido creer que porque se cayeron esas reformas y renuncio un ministro es un gran logro.. Un logro quizas en la forma, ese no es el problema real, el problema de fondo es estructural, de un sistema político y económico que no funciona, que no sirve, y ese sigue intacto... — Andrés Caycedo (@chacv2000) May 20, 2021

La Ley 100 es lo mejor q la ha pasado al sistema de salud de 🇨🇴. Eso permitió que el 97% de la población acceda a salud, y q un paciente con Cáncer pueda ser tratado, así no aporte un peso a Salud. Son detallitos q no sabe la juventud... — Camotiz (@camotiz) May 20, 2021

Publicidad

¿Y también les cobramos los 18 mil millones de pesos de pérdidas en @TransMilenio y la quiebra de decenas de empresas del sector @FenaviColombia y @Porkcolombia_ además de los cientos de desempleados nuevos?

¿Detallista?... — Lily Montes R. (@LilyMontesR) May 20, 2021

Y pueden ir haciendo una fila el Ministro de Defensa y el de Cultura. — Roberto Uribe (@perroberto2) May 20, 2021