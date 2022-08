¿Aceptaría? Joven hizo firmar contrato a su novio para que le pague las deudas si le es infiel

Recientemente, un muy peculiar contrato de fidelidad firmado voluntariamente por un hombre ante las exigencias de su pareja se volvió viral en redes sociales después de que la protagonista de la historia contara los detalles por medio de su TikTok.

Identificada en esa plataforma como @salamiiqueen, Chaylene Martínez relató un inédito acuerdo, totalmente legal, al que llegaron con su novio, quien firmó “voluntariamente” la promesa de serle fiel.

Según narró en el video publicado en la conocida red social, el cual ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones, que en caso de que “su hombre” le falle y para que esto no resulte tan doloroso, este aceptó firmar un acuerdo legal que lo compromete a pagarle todas las deudas que tenga y vaya a tener el resto de su vida.

Hice que mi prometido... bueno, lo hizo voluntariamente... firmara un contrato legal certificado ante notario que si me es infiel tiene que pagar mis deudas. Si me engaña, está acabado. Soy muy inteligente o loca, no sé relató entre risas

Como era de esperarse, la peculiar anécdota generó miles de comentarios de internautas quienes aprobaron y criticaron la idea. De igual modo, no hicieron falta los escépticos que creyeron que no era una historia real, sino que todo fue inventado para volverse “virales”.

“Esta es, por mucho, la cosa más inteligente que he escuchado en mucho tiempo”, “¿Puede enviarnos un enlace del documento PDF?”, “Desbloqueaste una parte del cerebro a la que no mucha gente tiene acceso”, son algunos de las reacciones de usuarios.

Al respecto del contrato y la idea, Martínez habló con el medio estadounidense The New York Post y reconoció que le pareció algo “romántico” el gesto que su prometido haya querido firmar el contrato. Además, aclaró que no podía compartir el documento pues es exclusivo para su relación.

“Creo que es súper romántico, cursi y lindo. Fue solo un pequeño y lindo gesto que tuvo al querer firmar el acuerdo", afirmó.

