Alina Lozano y Jim Velásquez mostraron los trajes con los que se casarán por la Iglesia

Alina Lozano y Jim Velásquez han estado en el ojo del huracán en las redes sociales debido a su compromiso y la planificación de su boda por la Iglesia. Aunque su amor ha enfrentado críticas debido a la notoria diferencia de edad entre ellos, la pareja ha decidido enfrentar las críticas con humor y publicidad.

El compromiso entre Alina Lozano y Jim Velásquez se formalizó hace meses, y a pesar de las críticas que han recibido por su relación, ambos han anunciado que su boda se llevará a cabo en noviembre.

Recientemente, Alina Lozano compartió con sus seguidores en Instagram que se encontraba en pruebas de maquillaje y peinado para su boda, buscando el look perfecto. La actriz mostró varias opciones de vestidos, aunque aún no ha revelado cuál será su elección final.

Lo que llamó la atención de muchos fue la presencia de Jim Velásquez en estas pruebas. El joven influencer se mostró emocionado y le ofreció diferentes diseños de vestidos a su prometida. Sin embargo, Alina no estuvo completamente convencida de las elecciones de Jim, y en ocasiones lo regañó por no tener en cuenta las medidas de su cuerpo.

Publicidad

Alina Lozano compartió su entusiasmo por el matrimonio y mencionó que están emocionados por el camino que están recorriendo juntos. Sin embargo, también reconoció que la boda es un evento costoso y que están trabajando arduamente para hacer frente a los gastos.

“¿Les contamos todo lo que va a valer esto? Es mucha plata, un matrimonio no es juego, tenemos que trabajar mucho. Esto supera la cifra que me dijiste que iba a costar”, dijo Alina Lozano en sus redes sociales. La presencia de Jim en las pruebas de vestido de la novia generó ciertas reacciones en las redes sociales, ya que algunos consideraron que era inusual que el novio viera los vestidos antes de la ceremonia.

Le puede interesar: