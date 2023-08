Alina Lozano y su joven novio, Jim Velásquez, criticados por su contenido en redes: “Gente ridícula”

Una de las parejas que más ha dado que hablar en los recientes meses es la que conforman la actriz de 54 años Alina Lozano y su joven novio, Jim Velásquez. La relación que, a pesar de las críticas se consolidó, ha sido centro de críticas por la diferencia de edad; comentarios a los que ellos mismos han hecho caso omiso.

Los influencers son muy activos en las redes sociales, en diferentes plataformas publican su cotidianidad con sentido del humor y, según ellos, lo que buscan es entretener a sus millones de seguidores.

Pero, al parecer, su contenido digital, ya no es del agrado de sus fans o, por lo menos, eso fue lo que dieron a entender en una publicación que hizo la pareja aprovechando el furor de la película Barbie en la que se caracterizaron como la famosa muñeca y Ken.

Además, la pareja mencionó, qué pasaría si los afamados muñecos escucharan música colombiana como carranga, cumbia o reggaeton.

“Qué pereza esta gente tan ridicula nada productivo”; “Tenaz, ya no son nada graciosos”; “Los que comentan “¡ay, que lindos!” romantizando esto ¿harían lo mismo si se tratase de un hombre mayor con una joven de 20? 🫠 demasiado cringe esta vaina”; “Que ridiculez nooo”; “ahiii no es en serio que esta gran actriz ande en esas bobadas. la verdad ya me da pena ajena 😢😢😢”; y “Jaja la tatarabuela de barbie 😅😅”, fueron los comentarios que varios seguidores dejaron en una publicación en la cuenta de instagram del programa de entretenimiento del Canal Caracol La Red.

La pareja no se pronunció sobre los comentarios y siguieron publicando contenido en sus redes sociales, aunque en los últimos días bajaron la frecuencia de sus publicaciones juntos.

Alina Lozano y su joven novio, Jim Velásquez se distancian antes de la su boda: “No estamos bien”

Aunque parece que es otra estrategia para ganar seguidores, la actriz bogotana menciono que su relación no pasa por el mejor momento. Alina Lozano está grabando en Cali y su futuro esposo no viajó por lo que los rumores de crisis aumentaron.

“Digamos que si hay un conflicto o algo en la relación, siento que yo, Alina, me puedo poner obsesiva mirando qué está haciendo y no quiero eso porque en este momento quiero estar cien por ciento acá”, señaló la actriz quien comentó que exponer su relación ha tenido un costó alto en su vida personal.

