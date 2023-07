“Hay que madurar”: Alina Lozano se encontró con la ex de Jim Velásquez y no se guardó nada

La actriz Alina Lozano y el joven Jim Velásquez se convirtieron en el foco de atención en redes sociales desde que hicieron pública su relación. Sin embargo, otra situación inesperada se sumó a la lista cuando la supuesta expareja de Jim, Nicol Triana, decidió pronunciarse sobre la relación que él mantenía con Alina.

En un video que rápidamente se hizo viral, Nicol Triana expresó su dolor al ver a su expareja en los brazos de la reconocida actriz Alina Lozano, pues, aunque algunos pensaron que esta reacción podría formar parte del espectáculo, la joven aclaró sus verdaderas intenciones: "Me dolió, pero la vida sigue".

Alina Lozano se encontró con ex de Jim Velásquez

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Alina Lozano y Jim Velásquez decidieron enfrentar la situación de manera valiente y se reunieron con Nicol Triana para aclarar lo sucedido tras sus declaraciones.

"Quisimos hacer este video porque se volvió muy viral un video de mi exnovia, y queremos aprovechar ese auge para enviar un mensaje de amor, paz y madurez", explicó Jim Velásquez.

Durante la emotiva reunión, Nicol Triana expresó abiertamente que no guarda ningún rencor hacia ninguno de los dos y, además, les deseó lo mejor a Jim en su nueva relación con Alina Lozano.

“Yo la verdad no tengo ningún rencor con ninguno de ellos dos. Yo la verdad quiero lo mejor. Estoy muy feliz por ti y espero que te vaya muy bien en la decisión que tomaste”, manifestó la ex de Jim Velásquez.

Ex de Jim se pronunció sobre Alina Lozano Foto: Instagram @nicol_triana_18 @lozanoalina

La arremetida de Alina Lozano

De un momento a otro, la actriz Alina Lozano, con el humor que la caracteriza, aprovechó el momento para arremeter contra la exnovia de su pareja y le pidió madurez.

“La madurez también es que no haya ningún lenguaje corporal que incite a que la gente pueda pensar otras cosas. Uno no puede subir videos de un hombre que ya no le pertenece”, manifestó Alina en todo de broma.

Al final, el video se convirtió en un divertido clip de comedia que deleitó a miles de seguidores de Alina Lozano y Jim Velásquez. Además, en sus cuentas de redes sociales, varios internautas aplaudieron la forma en que manejaron la situación y cómo difundieron un mensaje positivo.

