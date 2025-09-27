¿Amistad verdadera o por interés? El valor de las segundas oportunidades

La amistad no solo es compañía, también es aprendizaje y crecimiento. Así lo explicó el filósofo español David Pastor Vico en su mas reciente entrevista para En BLU Jeans, de Blu Radio, donde compartió una mirada filosófica y práctica sobre los distintos tipos de amigos que marcan la vida de todos lo seres humanos.



Los tres tipos de amistad que lo sacarán de problemas

Vico explicó que existen tres tipos de amistades claramente diferenciadas:



Amistad por diversión : surge de manera espontánea, especialmente en la niñez, cuando el simple hecho de jugar con alguien basta para llamarlo amigo.

: surge de manera espontánea, especialmente en la niñez, cuando el simple hecho de jugar con alguien basta para llamarlo amigo. Amistad por interés : no implica egoísmo, sino la necesidad de relacionarnos de manera armónica en entornos compartidos como el trabajo, la universidad o un proyecto común.

: no implica egoísmo, sino la necesidad de relacionarnos de manera armónica en entornos compartidos como el trabajo, la universidad o un proyecto común. Amistad verdadera: la más profunda y rara, en la que ambos crecen juntos, se apoyan sin necesidad de pedirlo y logran compartir incluso el silencio, sintiendo que el vínculo los hace mejores personas.

Amigos, referencia. Foto: generada por Image Fx

El filósofo recalcó que todas son necesarias, incluso aquellas que nos muestran lo que no queremos en nuestra vida. “Los malos amigos sirven para aprender qué no debemos hacer”, subrayó.



¿Amigos auténticos o tóxicos?

Sobre las amistades tóxicas, Vico advirtió que pueden detectarse cuando existe una falta de coherencia entre lo que esperamos de un amigo y sus acciones. “La amistad se basa en la verdad y en la confianza; si eso falla, no es amistad”, afirmó.

También destacó que los amigos auténticos no cargan con nuestros problemas, sino que actúan como “asas” que nos ayudan a sobrellevarlos. Por ello, no debería existir el temor a pedir ayuda: “En una amistad verdadera, el apoyo surge de manera natural”, señaló.

Amigos Foto: generada por Image Fx

El experto cerró con una reflexión sobre la perdurabilidad de los vínculos reales. Las amistades profundas —dijo— resisten el paso del tiempo y la distancia: “Cuando son de verdad, diez años sin hablar son apenas un paréntesis anecdótico”.



Finalmente, Vico insistió en que hay que valorar los distintos tipos de amigos que la vida ofrece, desde los compañeros de infancia hasta aquellos que llegan por casualidad, como los vecinos, y que pueden convertirse en aliados entrañables.

Escuche la entrevista completa aquí: