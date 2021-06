Amparo Grisales llama “incoherente” a Margarita Rosa de Francisco por su postura frente al paro

La actriz Amparo Grisales respondió, en sus redes sociales, a una columna de opinión escrita por la también actriz Margarita Rosa de Francisco, en la que da su punto de vista respecto a la situación del país por el paro nacional.

“¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable”, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es “el que diga Uribe”, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida? ¿Cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes? ¿Cómo no querer que algún día se desarticule esa ligazón infame entre poder económico y poder político, que fabrica analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado?”, se cuestiona Margarita Rosa en su columna de El Tiempo.

A ese trino, fijado en su cuenta de Twitter, respondió Amparo Grisales.

“No entiendo motivada por quién o qué le han ofrecido a esta incoherente! ¿Será que no se da cuenta que por culpa de las manifestaciones se está muriendo más gente del COVID que de hambre? Sin contar los que se quedan sin medicamentos y sin comida por los bloqueos. Respira”, escribió Grisales.

Las dos posiciones de las reconocidas actrices armaron un interesante debate sobre lo que ocurre en el país de parte de quienes las siguen en sus redes sociales. Opiniones a favor y en contra de las manifestaciones, como eran de esperarse, se dieron en esta red social.

“Doña Amparo, su generación nos heredó un país sumido en el narcotráfico, la violencia, la desigualdad y la corrupción. Si no va a ayudar, al menos tenga la decencia de no estorbar; cuando se opina con todas las comodidades del mundo es tan fácil, que fácil también es carecer de empatía, la Mencha lo entiende todo, ya falta poco para que todo cambie, a inscribir la cédula”, fueron algunos de los comentarios.