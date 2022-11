Amputarán un pie a la ex Señorita Colombia Daniella Álvarez

La ex Señorita Colombia y presentadora Daniella Álvarez confesó a sus seguidores en las redes sociales que este sábado le amputarán su pie izquierdo.

Lo hizo en un video en Instagram que denominó “Mi decisión”, en el que afirma que esta amputación es consecuencia de varias intervenciones quirúrjicas que le realizaron.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba pegada a la aorta. Cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta se cerró. Tuve una segunda operación, donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta, que no funcionó bien con mi cuerpo. Tuve una tercera operación donde la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies”, dijo.

Agregó que sus pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo, debido a que la isquemia no permitió que le llegara sangre suficiente.

“Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, puntualizó.

Miles de personas se solidarizaron con Álvarez en la red social, le enviaron mensajes de aliento y aplaudieron la valentía de realizar el anuncio.

