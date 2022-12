Ana del Castillo revela duro momento: “Me cogió el ‘jopo’ y lo zarandié”

La cantante Ana del Castillo vivió un momento bastante duro tras una de sus presentaciones. A través de redes sociales se difundió un video en el que se observó la molestia de la artista, luego de que esta denunciara que un hombre le tocó la cola al finalizar un concierto.

En el clip se observa a la cantante del género vallenato de 23 años, salir de una camioneta. Mientras caminaba sus seguidores la rodearon y le pidieron fotos y, en medio de la multitud, una persona la tocó abusivamente la cola.

Rápidamente, del Castillo reaccionó e increpó a las personas que estaban rodeándola. Tras el duro momento, l a cantante peleó con un hombre, a quien consideró responsable de la actitud inapropiada. Sin embargo, las personas que estaban allí mencionaron que no era quien la había ‘manoseado’, pero la artista aseguró que sí fue ese hombre quién la tocó, ya que cuando lo hizo ella lo tomó de la mano.

La cantante nacida en Valledupar tras el incidente se ‘despachó’ en sus redes sociales e hizo un fuerte llamado a las personas que la culparon por lo ocurrido.

“Viendo el video que se filtró porque todo lo malo se filtra. Independientemente de cómo hable, me exprese o vista, todo el mundo merece respeto…Ahí me estaba tomando foticos con la gente, me sentía bien, andaba de muy buena actitud y si fue el hombre que me cogió el ‘jopo’ y sí fue él porque cuando lo agarré, le cogí la mano y lo zarandeé pa’ que sea serio, Porque uno merece respeto, pero no importa. Veo comentarios como es culpa de ella, todavía no han cambiado ese machismo. La única que dice groserías soy yo, la única que se echa un ‘peo’ soy yo, la única que hace el amor soy yo. Estamos en un mundo de perfectos, si me vuelven a garrar el jopo vuelvo y los jodo Muchas gracias Colombia no tengo nada más que agregar”, mencionó la cantante, evidentemente molesta.

