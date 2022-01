Aprenda a identificar y desarrollar sus talentos con estos consejos

En BLU Jeans, el entrenador y maestro en programación neurolingüística Carlos Maldonado habló del talento de las personas; las competencias, cualidades y talentos en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana que permiten que las personas destaquen en lo que hacen.

El cerebro para poder aprender o desaprender a hacer algo pasa por diferentes etapas analíticas que permiten que los talentos se desarrollen. Carlos, menciona que el cerebro tiene talentos inconscientes que no son identificados hasta que alguien más se lo dice.

Publicidad

“Cuando alguien te dice que no sabes algo se convierte en una competencia consciente (…) Me meto a un curso, me preparo y hago todo para aprender sobre ese talento”, explicó.

El principal error a la hora de la practica de alguna actividad en especifico es el enfoque que se le da; por ejemplo, los padres cuando sus hijos están chicos con el afán de descubrir sus cualidades. A las personas se les dice que deben tener disciplina para adquirir los conocimientos de un tema en específico.

Publicidad

“No hay que hablar de disciplina; el cerebro asocia eso con obligación y eso no le gusta (…) Hay que ponerles gusto y pasión a las cosas porque si le añadimos los conocimientos tendremos resultados muy buenos”, añadió.

Hay que identificar lo que nos gusta y lo que no, saber para lo que somos buenos y lo que no. “Definir lo que a ti te gusta, porque así adquieres una disciplina inconsciente y desarrollas tus habilidades”, sentenció el experto.

Publicidad

Estos con los consejos del experto para desarrollar:

Preparación

Conocimiento

Pasión

Paciencia

Escuche el análisis completo en En BLU Jeans: