Argentina tiene mucho para darle al mundo: Mauricio Macri

Mauricio Macri, presidente electo argentino, afirmó que Argentina vive un día "histórico", un "cambio de época", que "no puede detenerse en revanchas ni ajustes de cuentas".

"Hoy es un día histórico, es un cambio de época", dijo Macri, visiblemente emocionado ante las más de 7.000 personas que abarrotaron el búnker de Cambiemos.

"Es un cambio que nos tiene que llevar hacia el futuro, a las oportunidades que necesitamos para crecer, para progresar. Este cambio no puede detenerse en revanchas o ajustes de cuentas. Hay que poner toda la energía y la vitalidad en construir la Argentina que soñamos", añadió.

"Les pido a todos, especialmente a aquellos que hoy no nos votaron, que se sumen, que la Argentina necesita que todos desarrollemos nuestras capacidades", subrayó.

"Esta Argentina que soñamos no va a ser fruto de un iluminado, de uno que lo sabe todo. Eso no existe", afirmó Macri, quien llamó a "unir a todos los argentinos" para "mejorar" la "calidad democrática".

Aprovechó también para avanzar que su política internacional se basará en "tener buenas relaciones con todos los países". "Queremos trabajar con todos", insistió.

"Sabemos que el pueblo argentino tiene mucho para aportarle al mundo, y esperamos encontrar un agenda de cooperación", continuó el empresario, que insistió en agradecer a los argentinos por su apoyo y reconoció que no le va "a alcanzar la vida para agradecer".

"Hemos aprendido mucho, hemos fortalecido nuestro sistema democrático", añadió Macri, que recordó que "ustedes empezaron a gritar sí se puede" cuando comenzó su campaña electoral, y que su tarea ahora "es ayudarlos a encontrar el camino del desarrollo personal, de sus familias".

"Ustedes hoy hicieron posible lo imposible con su voto, lo que nadie creía" y "le pido a Dios que me ilumine para poder ayudar a cada argentino a encontrar su forma de progresar, de ser feliz", aseveró.

"Estoy acá porque ustedes me llevaron hasta este lugar. Les pido, por favor, no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de Argentina", concluyó el líder de Cambiemos que, como ya es habitual, cantó y bailó entre globos de colores antes despedirse de sus simpatizantes.

Con el 91,50 % de los votos escrutados, Macri reúne un 52,11% por un 47,89% de su oponente, el oficialista Daniel Scioli.

El conservador Mauricio Macri gobernará Argentina a partir del próximo 10 de diciembre relevando a Cristina Fernández (2007-2015) y cerrando doce años de la denominada "era K", iniciados con el fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

Con EFE.

