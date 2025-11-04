Arrestan a reconocida presentadora de televisión por asesinato de su madre: esto se sabe

La reconocida presentadora de televisión Angelynn “Angie” Mock, de 47 años, fue detenida en Wichita, Kansas (Estados Unidos), acusada de haber participado en el asesinato de su madre, Anita Avers, de 80 años. El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre, y desde entonces las autoridades del Condado de Sedgwick iniciaron una investigación que derivó en su arresto el martes 4 de noviembre.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la mujer fue trasladada a un centro de detención local y enfrenta cargos relacionados con homicidio. Aunque las autoridades confirmaron que Mock tiene derecho a fianza, no se ha informado el monto ni si su defensa ha solicitado su liberación provisional.

Las primeras versiones del caso indican que la víctima fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, con múltiples heridas causadas por un arma blanca. Según las declaraciones iniciales, la conductora habría asegurado que actuó en defensa propia durante una discusión con su madre.

Mock, quien habría sido la persona que llamó a los servicios de emergencia, utilizó un teléfono prestado por un hombre que se detuvo junto a su pareja para auxiliarla en la vía pública. Los agentes que atendieron la llamada acudieron al domicilio familiar, donde encontraron a la mujer de 80 años gravemente herida.



Angelynn “Angie” Mock y su mamá Foto: redes sociales

¿Quién es Angelynn “Angie” Mock?

Angelynn Mock es una conocida periodista y presentadora de televisión con una trayectoria de varios años en la cadena Fox 2, donde trabajó en programas de noticias, salud, bienestar y deportes. Su imagen era ampliamente reconocida en medios locales, especialmente en el ámbito informativo y de entretenimiento.

La noticia de su detención ha generado gran conmoción entre los seguidores y colegas de la conductora, quienes aún intentan comprender los motivos detrás del trágico suceso. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar si, como sostiene Mock, se trató de un caso de defensa propia o de un homicidio intencional.