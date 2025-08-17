Publicidad

Asesinan a reconocido influencer: apareció en panfleto de famosos señalados de lavado de dinero

En esos panfletos, elaborados en blanco y negro, se incluían a 25 figuras públicas, entre ellas Peso Pluma.

Influencer Camilo Ochoa
Influencer Camilo Ochoa
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 06:30 p. m.

El influencer mexicano Camilo Ochoa Delgado, conocido en redes sociales como “El Alucín”, fue asesinado la tarde del sábado 16 de agosto en el municipio de Temixco, Morelos, de acuerdo con reportes preliminares de las autoridades.

Ochoa, de 42 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la colonia Lomas de Cuernavaca, con impactos de arma de fuego en el cuerpo. Según versiones de testigos, alrededor de las 5:00 de la tarde un hombre ingresó al domicilio y tras realizar varias detonaciones huyó en un vehículo.

El creador de contenido, que en sus plataformas abordaba temas relacionados con el narcotráfico, fue encontrado en el baño del inmueble tras el ataque.

Había sido señalado en panfletos

El nombre y el rostro de Ochoa aparecieron el pasado 9 de enero en volantes distribuidos en Culiacán, Sinaloa, donde se acusaba a músicos e influencers de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En esos panfletos, elaborados en blanco y negro, se incluían a 25 figuras públicas, entre ellas Peso Pluma, Markitos Toys, Kevin Castro y Gail Castro, a quienes se señalaba como presuntos colaboradores o financieros del grupo criminal.

Influencer Camilo Ochoa
Influencer Camilo Ochoa
Foto: redes sociales

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y trabaja en coordinación con autoridades estatales y federales a fin de identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha confirmado si el asesinato de Ochoa está relacionado con las acusaciones difundidas en los panfletos o con otra causa.

