Así fue la transformación de míster Latinoamérica en Sofía Avendaño: "Una niña en cuerpo de hombre"

El programa Los Informantes del Canal Caracol dio a conocer la historia de transformación del Mister Colombia Internacional 2015 'Jotae', como era conocido en el mundo del modelaje, quien fue merecedor del título imponiéndose a otros candidatos por su espectacular cuerpo.

Ahora convertido en Sofía Avendaño, la protagonista de este cambio, contó el proceso para hacerse mujer y cómo el mundo de las pasarelas le cambió la vida.

“Si me preguntan si quisiera haber nacido mujer, pues obvio, por algo me operé… yo era un personaje que estaba representando un género, en lo que era genéticamente y sentía que estaba jugando a ser Juan Esteban. Y llegó un momento en que se cansó y no quiso ser Juan Esteban, quiso ser Sofía”, contó.

Siendo Juan Esteban, sus facciones delicadas y su musculoso cuerpo lo llevaron a ser míster Colombia y luego míster Latinoamérica, pero adentro una rubia despampanante le hablaba y quería reflejar lo que no veía en el espejo. Un hombre con corona que volvió a nacer.

“No me arrepiento de los títulos masculinos que gané, porque son logros de Sofía también, s i ese chico se ganó un reinado es porque tenía la mano de una mujer adentro que estaba puliendo” , señaló Sofía.

La ahora mujer contó que desde niño los vecinos de su mamá resaltaban sus facciones y la confundían con una niña. Además en su colegio se destacan por su imponente belleza. Su cuerpo de hombre y su personalidad introvertida encontró en el modelable el arma para desenvolverse en la sociedad aunque al principio no se sintió segura.

Avendaño, de 32 años, nació en la Comuna 13 de Medellín y su trampolín al reconocimiento fueron las pasarelas y las cámaras, allí empezó su camino a la transformación.

“Cómo era una niña atrapada en un cuerpo de hombre tenía una guerra mental interna. Nunca me imaginé que ese niño , modelara, lo darán del país, viajará si eso no me lo imaginé imagínate poder llegar a esto y ser una niña… creé a Juan Esteban tal como a Sofía le gustan los hombres”, mencionó.

Incluso hoy, tras su transformación, Sofía se siente insegura y cuida cada detalle para sentirse como una verdadera mujer. Contó además que en el proceso sintió cómo murió Juan Esteban para darle paso a su nueva identidad y darle vida completa a Sofía en la reasignación de sexo. La transición duró poco, duró meses y luego viajó a los Estados Unidos donde vivió como bailarina.

Pero su identidad salió a la luz en medios de comunicación y le tocó revelar quien había sido. También el dolor que le causó la muerte de quien faltó por conocer a Sofía: su padre.

“Lo que pasa conmigo es como si Paulina Vega desapareciera y dijera soy Roberto o Daniel, sé que es un impacto fuerte que una persona conocida por certámenes de belleza masculinos reaparezca convertida en otra persona” , indicó.

Finalmente, Sofia contó cómo la recibieron en su casa tras la transformación y entre lágrimas habló de la muerte de su papá y señaló que su familia nunca sintió el cambio, pues su personalidad jamás tuvo transformación.

