Así influyen las heridas de la infancia en la vida adulta, según la Psicología

Según la psicología, cada uno de los problemas que se viven en la infancia puede influir en la vida adulta. Al momento en el que se experimenta dolor, angustia u otra emoción , va influyendo en la personalidad y creencias que van a influir en la adultez.

Por otro lado, estas heridas pueden surgir de diversas situaciones como el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, entre otros.

Según la psicóloga Joy Briceño, “Las heridas que son causadas en la infancia puede provocar una serie de cosas, como: ser excesivamente complacientes y poner las necesidades de otros antes que las mías, sentir que no merezco nada nuevo de lo que me pasa, ser incapaz de defender cuando me ataca, sentir que es normal que una persona que le has dado tu confianza te dañe, desconfiar absolutamente de todos y hasta de ti mismo”.

Niños referencia Foto: pexels

¿Qué son las heridas de la infancia?

Se trata de vivencias emocionales que no se lograron procesar correctamente cuando las personas eran pequeñas. Estas heridas, si no son atendidas, pueden manifestarse más tarde en forma de inseguridades, miedos, patrones de autosabotaje o problemas en las relaciones interpersonales.

Algunas formas en las que impactan en la vida adulta:



Relaciones complicadas: se busca aprobación constante o temer al abandono.

se busca aprobación constante o temer al abandono. Autoestima baja: una sensación de sentirse "no suficientemente buenos" en diferentes ámbitos.

una sensación de sentirse "no suficientemente buenos" en diferentes ámbitos. Mecanismos de defensa: evitar el compromiso, volverse excesivamente perfeccionistas o autoexigirse de manera extrema.

evitar el compromiso, volverse excesivamente perfeccionistas o autoexigirse de manera extrema. Dificultades emocionales: ansiedad, depresión o una sensación constante de vacío interior.

Cabe destacar que para determinar ciertos comportamientos o detectar cualquier afectación a la salud mental por diferentes heridas de la infancia es importante consultar a un especialista en el área. A partir de ahí, se podrían implementar herramientas como la terapia psicológica, el trabajo de la autocompasión y el desarrollo de nuevas creencias .