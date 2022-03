Así salí de mi casa, así llegué: joven mostró como quedó tras maltrato y acoso de su exnovio

Una joven hizo público su caso de maltrato en redes sociales, donde contó que ha sido víctima en los últimos tres años de agresiones verbales, psicológicas y físicas por parte de su exnovio, quien recientemente la amenazó con matarla.

La joven explica que su ex la ha acusado durante todo este tiempo de haberlo robado, diciendo que tiene relaciones con otros hombres, amenazando a su familia, a su hermano e incluso llegó a romper los vidrios de la casa de su mamá, todo porque ella no quiere tener algún vínculo sentimental con él.

Su nombre es Karen Montes, quien explicó que el pasado sábado 19 de marzo salió de su casa para compartir con amigos en la noche, en una discoteca donde casualmente también estaba Yafar Cruz, su exnovio.

Según explicó Karen, en la madrugada del domingo tras salir del establecimiento, él la tomó del cabello, la golpeó contra las paredes de otras casas y se la llevó a el lugar donde él vive.

En el interior de la vivienda las agresiones empeoraron, ya que le propinó "varios golpes en todo el cuerpo, patadas, puños, cachetadas".

"En un momento pude irme para el baño y tratar de llamar a mi mamá, ya que él me dijo que me iba apuñalear y se dirigió a la cocina a buscar un cuchillo, luego se devolvió a quitarme el celular y esconderlo, no me dejó salir en toda la noche de su casa", explicó Karen en la publicación.

Yafar le decía que todo lo que pasaba era ocasionado por su comportamiento, ya que, según él, se dedica a seducir y bailar para otros hombres.

Karen señaló que decidió hacer la denuncia para evitar que más mujeres sean agredidas y ella pueda lograr dejar atrás las agresiones del "misógino" Yafar Cruz.

