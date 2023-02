Ataque de tiburón a niño de 8 años quedó captado en video y sorprendió a más de uno

A través de redes sociales empezó a circular un video en el que se ve cómo un tiburón ataca a un niño de 8 años que se encontraba buceando junto a su padre. La grabación conmocionó a más de un internauta.

Según contó Radwan Alam, un ciudadano australiano, él había ido a bucear como de costumbre con su hijo de 8 años, Manni Alam, en la isla Lady Musgrave, en la Gran Barrera de Coral, en Australia. Sin embargo, al pasar unos minutos, el pequeño nadó un rato y cuando quiso volver al barco con su padre y un amigo suyo para mostrarles lo que había atrapado, pasó lo peor.

Antes de subir al bote, el pequeño trató de apoyarse en su padre, cuando, de repente, un pequeño tiburón salió por debajo del menor y lo mordió en la zona del torso y la axila izquierda.

Sin embargo, a pesar de lo impactante que fue la grabación, el menor no sufrió heridas y el padre les explicó a medios locales que solo fue un gran susto. Por su parte, el menor manifestó que no le tiene miedo a que ocurra un nuevo caso de este tipo, porque considera que los tiburones no son peligrosos y seguirá metiéndose al agua para pescar.

Tiburón salta y ataca a niño en Australia 😱🦈🏊 pic.twitter.com/kAlRs7S6Jh — Luigi Reyes (@luigi_kings) February 2, 2023

Multan a una bloguera china por cocinar y comerse un tiburón

Las autoridades de la provincia china de Sichuan, en el sur del país, multaron recientemente con 125.000 yuanes (18.510 dólares, 17.000 euros) a una bloguera gastronómica china por mostrar en las redes cómo cocinaba y se comía un tiburón protegido.

La influente, apellidada Jin y conocida como Tizi en las redes sociales, compró el tiburón por 7.700 yuanes (1.140 dólares, 1.047 euros) en abril del año pasado, recoge el diario Global Times, y entre los pasados 29 de mayo y 2 de junio compartió en internet varias fotos en las que aparecía posando con el animal hervido.

El 12 de julio de 2022, la mujer subió un video del tiburón mientras hervía en las populares plataformas locales de Kuaishou y Douyin, convirtiéndose en tendencia en los siguientes días.

