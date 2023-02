Video: europeos dicen que Colombia es un lugar peligroso para vivir y causan furor en redes

Para nadie es un secreto que salir a otro país, ya sea por viaje o temas laborales, puede ser algo riesgoso por el tema de migración, pasaporte, equipaje, etc; sin embargo, a través de redes sociales, se ha vuelto muy frecuente encontrarse con denuncias de personas que aseguran que han sido discriminadas por su nacionalidad.

Por ejemplo, en un video compartido por el youtuber Iván Adler, se ve claramente como influye la percepción en las personas, ya que, en la grabación, el joven creador de contenido le pregunta a un grupo de europeos cuáles son los países más peligrosos para vivir en Latinoamérica, a lo que muchos respondieron que Colombia.

Según los europeos que respondieron en el video, los países de Latinoamérica son peligrosos por los manejos del Gobiernos, el narcotráfico que hay en los territorios y la inseguridad. Sin embargo, una de las respuestas más fuertes fue la de un señor que asegura que ya conoce Colombia y que no volvería a visitarlo.

“Me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado y lo he conocido, no viviría ni aunque me paguen, es Colombia”. Lo que me encantaban eran las colombianas”, fueron las palabras que respondió el hombre.

Publicidad

Para el señor, Colombia es un país que debe trabajar en la inseguridad, ya que los hurtos a personas se presentan constantemente.

“Los colombianos te ven un reloj aquí (señala su muñeca) y te quitan el brazo”, explicó.

Por otro lado, para algunos europeos, hay más países peligrosos que Colombia en Latinoamérica por la inseguridad y la constante inflación que se presenta en esas naciones, como, por ejemplo, México, Argentina, Nicaragua, Venezuela, entre otros.

Publicidad

El video, que en poco tiempo recolectó miles de vista, se hizo viral en redes sociales y causó furor entre los internautas colombianos, quienes aseguraron que Colombia es uno de los mejores países para vivir de Latinoamérica.

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?