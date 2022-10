Autor de Game of Thrones, "decepcionado" por no terminar a tiempo su nuevo libro

"'The Winds of Winter' no está terminada", anuncia el escritor y guionista estadounidense George R.R. Martin (Bayonne, Nueva Jersey, 1948) en el blog que tiene alojado en su página web (Lea también: Game of Thrones e Interstellar, las más más pirateadas en internet en 2015 ).

"Estáis decepcionados y no sois los únicos. Mis editores están decepcionados, HBO está decepcionado, mis agentes y mis editores extranjeros y los traductores están decepcionados", pero "el que está más decepcionado soy yo", subraya el escritor.

Martin tenía previsto entregar el manuscrito a sus editores a final del año 2015 para que "The Winds of Winter", el sexto tomo de la popular saga literaria "A Song of Ice and Fire", en la que se basa la adaptación televisiva "Game of Thrones" de la cadena estadounidense HBO, pudiese haber sido publicada a principios de este año.

El escritor tampoco había logrado cumplir el plazo precedente de entrega, que había sido fijado en octubre pasado (Lea también: Game of Thrones se corona en los Emmy y bate récord de premiación ).

Con este nuevo retraso, el autor de la saga fantástica avisa a sus lectores de que es muy difícil que el nuevo volumen llegue a las librerías antes de que se estrene en HBO la sexta temporada de "Games of Thrones" en abril próximo, pese a tener ya "cientos de páginas" escritas.

"Durante años, mis lectores han ido por delante de los telespectadores. Este año, por varias razones, será lo contrario", lamenta el autor, que no da datos sobre la llegada de "Winds of Winter" a las librerías.

"Los plazos me estresan", escribe en su larga nota, tras la cual escribe un segundo "post" para agradecer el "gran apoyo" recibido por parte de sus fans (Lea también: Emilia Clarke es la mujer viva más sexy del planeta, según Esquire ).

La respuesta de sus "leales secuaces" es "asombrosa", exclama Martín, agradecido por "las palabras amables y buenos deseos" que le han expresado sus lectores en la avalancha de comentarios que han escrito después de leer su anuncio.

Tras "Winds of Winter", está apalabrado que Martin escriba un séptimo volumen: "A Dream of Spring".