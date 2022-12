Cabal culpa a García Márquez de “mentira histórica” de Masacre de las Bananeras

Después de las polémicas declaraciones de la congresista María Fernanda Cabal, en las que aseguró que "la Masacre de las Bananeras fue un mito histórico", la representante a la Cámara fue duramente criticada en redes sociales.



Cabal salió al paso a las críticas y en diálogo con El Espectador se defendió señalando que "los ignorantes son ellos (los tuiteros) que se dejan llevar de los mitos que han tergiversado la historia de Colombia”.



Pero ahí no paró todo, pues la integrante del Centro Democrático arremetió de nuevo contra el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y lo culpó de ser el responsable de la “mentira histórica” de inflar la cifra de muertos en la masacre ocurrida en 1928.



Según la representante, en esa masacre murieron más soldados que obreros, porque “los trabajadores estaban usando armas".



“García Márquez se inventó que en las bananeras hubo 3 mil muertos. Hoy en día no se consigue ese número de trabajadores. Él tiene la responsabilidad de distorsionar la historia inventándose esa cifra de asesinados. Él era una figura literaria y como él utilizaba el realismo mágico, uno no sabe si lo hacía como parte de su creatividad o como parte de su maldad por ser militante del partido comunista. Hay gente que lo sigue repitiendo eso como un hecho histórico”, añadió.



“La confrontación sí existió. Lo que se convirtió en un mito es el hecho de que la masacre la cometiera el Ejército contra unos trabajadores que estaban desarmados. Eso es mentira, los trabajadores fueron armados y fueron ellos los que atacaron”, dijo Cabal a El Espectador .



De acuerdo a un artículo publicado en Señal Memoria, de Señal Colombia , “la cifra que dio el Ejército fue de 9 muertos; la investigación que hizo Jorge Eliécer Gaitán arrojó una cifra de, por lo menos, 300 personas asesinadas, no solo en Ciénaga, sino en Sevilla y Aracataca”.