Cantante recibe fuerte golpe de un dron en pleno concierto en Perú; hay video

En un momento de tensión en medio de un concierto en Perú, la cantante Susana Alvarado, vocalista de la agrupación Corazón Serrano, sufrió un incidente inesperado al ser impactada en el rostro por un dron mientras ofrecía un show en Chiclayo.

El hecho, que interrumpió momentáneamente la presentación, generó preocupación entre los asistentes y en las redes sociales.



Detalles del impacto del dron

El incidente ocurrió en pleno escenario, cuando un dron que sobrevolaba el área se acercó peligrosamente a la artista. Las imágenes, que circularon en videos virales, muestran cómo el dispositivo se aproximaba a Susana Alvarado mientras ella interpretaba un tema, hasta que finalmente chocó contra ella y se enredó en su cabello.

Tras el impacto, el espectáculo se vio obligado a pausarse por unos instantes. De inmediato, sus compañeras de Corazón Serrano corrieron para auxiliarla, mostrando la preocupación del equipo ante el golpe.

Por fortuna, a pesar del susto y la interrupción, el incidente no tuvo mayores consecuencias. La cantante y la agrupación pudieron continuar con el show, asegurando que "son cosas que pasan".

Vea aquí el video: