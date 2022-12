Carlos Benjumea hizo tres veces la primera comunión: conozca algunas de las anécdotas del actor

El mundo del teatro, la televisión y el cine colombiano despiden este 13 de mayo al reconocido actor Carlos Benjumea.

De la vida del también presentador se conoció que tuvo dos matrimonios: el primero con Julia Plazas y el segundo con Liz Yamayusa. De estas dos uniones tuvo cinco hijos en total, dos de ellos también actores: Marcela y Ernesto Benjumea.

'El gordo’ Benjumea, como fue apodado, con relación a su edad decía que tenía menos años de los que aparecían en su partida de bautizo. De hecho, se mencionó que él llegó a prestar el servicio militar cuando apenas tenía 14 años.

Y es que las historias de la vida real de Carlos parecían salidas de un libreto, pues en entrevista con Suso el Paspi en ‘The Susos Show’ se conoció que él hizo la primera comunión tres veces.

“La primera vez yo vi a mi abuela que fue y sacó la lengua y yo dije si ella la saca, yo también y ¡tan! me chantaron el ‘hostiazo’ encima. La segunda vez fue un poquito más dramática porque ya fue con el colegio. Cuando presté el servicio militar obligatorio yo dije ‘yo no voy a esa cosa de disparar balas y todo eso’, a mí nunca me gustó entonces la única solución es decir que yo no soy católico y había un mayor que empezó a convencerme. ‘Me hace la tercera primera comunión’, vestido de soldado, un moño y cirio en la mano”, narró ‘El gordo’ Benjumea en su momento.

Además de eso, en esa entrevista salió a la luz que él estudio en 15 colegios.

“Mi hija decía que era que los colegios se peleaban el cupo”, expresó el hoy fallecido actor y presentador.

