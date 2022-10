Carlos Muñoz jamás perdió una actitud solidaria y profesional: Dago García

"Creo que una de las cosas que siempre me impresionó fue su actitud hacia el trabajo. Generalmente cuando los actores llegan hasta donde él llegó, cambian, algunos se dejan ganar de la vanidad, el ego; Carlos Muñoz que siempre estuvo en el top, hizo grandes cosas, jamás perdió una actitud solidaria y profesional. Su mejor actitud fue la de compañero de trabajo, un tipo que nunca puso un problema”, señaló Dago.

Cuenta el director que la última vez que vio a Carlos el reconocido actor le pidió un consejo para abordar un nuevo personaje en un casting, pues Muñoz, a pesar de su “trayectoria e historia en la televisión colombiana, seguía ingresando a los casting como cualquier otra persona. Me dijo que había tenido un casting en que no había sabido cómo entrarle al personaje y me pidió consejo, eso demuestra que tenía una actitud de constante enseñanza”.

El productor colombiano finalizó señalando que lo más importante de Carlos Muñoz dejó como aporte a la televisión colombiana fue demostrar “la multiplicidad de facetas de un artista cuando es capaz de comprometerse a fondo con su profesión. Nunca se acomodó a un tipo de personaje o interpretación, como constate estudiante siempre pudo acomodarse a cualquier personaje”.