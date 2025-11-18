Chef perdió su trabajo por tomarse foto con vocalista de los Guns N' Roses //

Lo que era la noche más feliz de su vida, terminó siendo uno de los mayores problemas en su vida. Así lo contó en sus redes sociales Richard Pérez Cuzcan, un chef peruano, que tuvo la oportunidad de atender al famoso Axl Rose, vocalista de los Guns N’ Roses, y, por supuesto, no quiso dejar pasar la oportunidad de tomarse una foto.

Sin embargo, a raíz de este hecho lo terminaron despidiendo de su trabajo y, en redes sociales, dijo que nunca se arrepentirá de haberlo hecho: “Yo era el chef del restaurante, me tomé una foto con el mismo Axl Roses después de cocinar para él. Ayer me botaron por infligir esa norma. Perdí mi trabajo de 10 años, pero gané el sueño de toda mi vida, conocerlo y poder estrechar su mano”, contó.

Muchas personas apoyaron al chef por haberse tomado la foto, pues, según expresaron, que “no es una oportunidad que se presente dos veces en la vida”, además, que pudo darle uno de sus cuchillos de regalo

De acuerdo con La República, el chef salió de su trabajo debido a que en el sitio donde cocinó existe una estricta política que no permite a los funcionarios tomarse fotos con las personas que llegan de visita, por ende, rompió una norma que bajo el contrato deriva en el despedido automático.



El caso ha dado de qué hablar en Perú por lo sucedido, pero, por su parte, Pérez ha dicho que lo volvería a hacer sin ningún tipo de arrepentimiento por la situación. Además, confesó que Axl Rose fue respetuoso con él, incluso, le agradeció por la comida y el cariño que le manifestó.

Esto se habría dado a inicio de noviembre, justo cuando la banda estuvo en Lima por su gira en Latinoamérica, misma en la que tuvieron una fecha en Colombia en octubre en el Vive Claro.