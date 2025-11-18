En vivo
Sociedad  / Chef perdió su trabajo por tomarse foto con vocalista de los Guns N' Roses

Chef perdió su trabajo por tomarse foto con vocalista de los Guns N' Roses

Como cualquier fan no pudo aguantar su emoción por ver al famoso Axl Rose, pero no sabía que esto le costaría su estabilidad. Sin embargo, aseguró que "no se arrepiente de nada".

Chef perdió su trabajo por tomarse foto con vocalista de los Guns N' Roses.jpg
Chef perdió su trabajo por tomarse foto con vocalista de los Guns N' Roses //
Fotos: Instagram @ricknikkei_art
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

