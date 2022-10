Chile manipula a las Naciones Unidas: Evo Morales

"Chile mediante algunas de sus personalidades usa a las Naciones Unidas, no sé si con fines personales o económicos, pero cuando no les conviene económicamente a esas personas, las Naciones Unidas no les sirve", dijo el mandatario a medios estatales de comunicación.

Sin embargo, Morales se excusó de identificar a los supuestos manipuladores: "no quiero dar nombres de quienes usaron a las Naciones Unidas con fines personales y con fines económicos", añadió.

"Estoy casi seguro que si no tuvieran esta demanda, Chile estaría (de) candidato a ser miembro o Juez de la Haya", acotó el mandatario.

El Jefe del Estado boliviano reiteró su percepción de que en el gobierno de Michelle Bachelet hay posiciones encontradas respecto a la demanda marítima boliviana que se presentó en La Haya, distinguiendo las opiniones del gobierno chileno de las de su población.

"Siento que al interior del partido en función de gobierno hay discrepancias. Me informaron que el Partido Comunista tiene una posición, inclusive algunos del Partido Socialista. No sé si es vergonzoso, frente a esta demanda quieren hacer buena letra ante (Barack) Obama", subrayó Morales tras apuntar: que "es mejor estar con el pueblo que con el imperio".

Morales precisó que "una cosa es el Estado y otra cosa el pueblo chileno. El pueblo chileno está con Bolivia, con la verdad, está por la justicia. Esa es la diferencia".

En 2013, Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una solicitud para que el tribunal obligue a Chile a negociar la recuperación del acceso soberano al océano Pacífico, perdido en 1879 durante la llamada Guerra del Pacífico. (Vea también: Papa insta al diálogo entre Bolivia y Chile por conflicto de salida al mar ).

Morales ratificó para febrero la reunión del equipo boliviano que maneja la demanda para evaluar y planificar futuras acciones.