Cierran temporalmente la tradicional Plaza de La Trinidad en Cartagena

La imagen de la emblemática plaza de La Trinidad, en el barrio Getsemaní de Cartagena , abarrotada de extremo a extremo y acordonada por uniformados de la Policía, generó sorpresa entre decenas de turistas que se pasearon durante este lunes por este sector en busca de una buena foto.

El motivo de este cierre repentino, según explicó el comandante de la Policía del Centro Histórico, Romualdo Bray, obedece a un operativo desarrollado por la Policía de Cartagena, la Secretaría del Interior del Distrito y la oficina de Espacio de Público, con el objetivo de recuperar el control sobre esta icónica plaza, que de acuerdo a denuncias de la comunidad,“Se realizaron unas actividades operativas y preventivas en la Plaza de la Trinidad con el fin de identificar a esas personas que se dedican al expendio de sustancias alucinógenas. Se hicieron 25 comparendos por infracción al código de policía,

hubo dos capturas por receptación y se identificaron 35 personas dedicadas a las ventas en cavas”, detalló el oficial, al término de los operativos.

Sin embargo, pese a que durante el fin de semana un grupo de habitantes de Getsemaní salió a las calles para exigir mayor control de las autoridades en este sector, la medida de cerrar la plaza no fue bien recibida por todos los moradores del barrio donde se gestó la independencia de Cartagena.

Uno de ellos, Ramiro Morelos, señaló que lo que se pidió a las autoridades durante la jornada de protesta fue mayor presencia de las autoridades en la plaza y no este tipo de “actos represivos”.

“Nosotros queríamos era presencia de las autoridades, no queríamos que pusieran una cantidad de hierro que no van a controlar nada, porque el que está vendiendo su ‘vició’ sigue vendiendo y el que está atracando sigue ‘atracando’ en otro lado. No sé está ejerciendo la labor que realmente necesitamos en la comunidad”, dijo Morelos.

Por su parte, el presidente de la junta de la acción comunal de Getsemaní, Davinson Gaviría, precisó que esta medida era apenas necesaria a causa de todo el “desorden” que se estaba presentaba en la plaza y los sectores aledaños.

“Lo que pasa es que es un tema complejo porque hay gente que se beneficia de la cantidad de gente que llega a la plaza, pero hay otros que se sienten afectados porque la gente se toma una cerveza y se orina en la calle. Tenemos videos de gente teniendo sexo en las puertas de las casas y hay gente que la roban”, precisó el líder comunitario, al tiempo que señaló que ya han denunciado casos de extorsión en esta plaza.

Por el momento, la medida del cierre y prohibición de consumo de licor se mantendrá de forma indefinida en la plaza de La Trinidad, y además se realizan operativos en hoteles y locales comerciales aledaños.

Esta emblemática, plaza ubicada en el cordón amurallado de Cartagena, popular y tradicional barrio de Getsemaní, es una de las más concurridas cada noche por cientos de turistas y locales.