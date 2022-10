Colegios que abusen en lista de útiles tendrán millonarias multas: MinEducación

La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que en la resolución expedida por el Ministerio se establecieron parámetros para los colegios privados con el fin de que estos acaten la orden de no pedir en las listas de útiles cosas que no son necesarios, como bolsas de basura, medicamentos, resmas, dos uniformes y textos que no sirvan más de tres años.

Publicidad

“Vamos a imponer multas que van desde los $32 millones hasta los 128 millones y si reinciden entrarán a un proceso para el cierre del colegio”, aseguró Parody.

Además afirmó que se habilitó el correo electrónico utilesinutiles@mineducación.vog.co donde los padres podrán registran las quejas y poder tomar medias al respecto.

Publicidad

Entre tanto la Secretaría de Educación informó que prestará un servicio de vigilancia especial sobre el abuso de cobros excesivos de matrículas educativas debido a las quejas que se han registrado en el centro del país.

Publicidad

El Distrito reiteró el llamado a los padres de familia a estar atentos con lo que las instituciones educativas solicitan en las listas de útiles antes de ingresar al plantel.

Adriana González, Subsecretaria de acceso y permanencia de la Secretaría de Educación de Bogotá señaló que la ley 1269 del 2008 prohíbe la solicitud de útiles y uniformes que sean vendidos por un único distribuidor.

Publicidad

“No deberían adquirir ninguno de los útiles que efectivamente que están dirigidos a eso, es decir, esos artículos de aseo o a marcas específicas que no se consiguen en el mercado o que se exijan uniformes con un determinado distribuidor”, agregó.

Publicidad

Además confirmó que los estudiantes que quedaron por fuera de los subsidios este año, serán reubicados en colegios distritales.

“En este momento tenemos tenemos 90 mil cupones disponibles en las distintas instituciones educativas del Distrito”, Finalizó.