Colombiana no se dejó robar en metro de Madrid; acorraló a los ladrones y recuperó sus pertenencias

Un curioso hecho se ha vuelto viral en redes sociales en las últimas horas, esta vez protagonizado por una colombiana, quien fue víctima de robo en pleno metro de Madrid por parte de unos “carteristas”, lo que en Colombia es conocido como “chalequeo”.

Al darse cuenta de que sus pertenencias no estaban, logró dar con los ladrones que parecían no hablar español y empezó uno a uno a pedirles sus cosas, entre las cuales tenía su pasaporte, euros y dinero colombiano.

En medio de su furia al darse cuenta de que la habían despojado de sus objetos y ante la reacción de los hombres que niegan tener sus cosas, la mujer los empezó a insultar y aclararles que era de Colombia y que a ella no la iban a robar.

"Me robaste, atrevido, soy de Colombia, a robar a ... (en medio de groserías) me toca sudar la plata para que me la vengas a robar tú, donde no los vea, me roban. Mira mi dinero colombiano”, menciona.

“A ver qué más tienes ahí, mi pasaporte, saca ahora mismo. Haciéndose el guevón no más. La billetera, mi dinerito: son 120 euros y dinero colombiano”, dice la mujer una y otra vez mientras los esculca con el apoyo de las autoridades en el metro.

#ADMIRABLE. Valiente colombiana sorprendió a tres llamados 'carteristas' en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias.



Aunque no se sabe de qué fecha data le video, en las últimas horas ha sido mayoritariamente compartido en redes sociales, donde muchos han destacado la reacción de la mujer que sin ningún miedo enfrenta a los tres o cuatro hombres que les quitaron sus cosas.

En redes sociales, algunos de los comentarios más repetitivos tienen que ver con el carácter de la mujer: “Primer error: creer que ella era una indefensa mujer Segundo error: que no iba a hacer un escándalo Y tercer error: que les iba a comer de europeos. Mi nueva heroína”, “No la robaron acá en Colombia, ya se va a dejar robar por allá jajaja, que crack esa mujer” y “muy parada con unos ladrones q miden como dos metros y los tenía acorralados mi crack”.

Sin embargo, hay otros que comentan que tuvo que haber sido un poco más prudente con el fin de no ponerse en peligro.