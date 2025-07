Colombiano fingió ser extranjero en Cartagena y expuso el precio de paseo en moto acuática

Las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para exponer situaciones cotidianas que generan polémica. En esta ocasión, un joven colombo-coreano se hizo viral tras compartir un video en el que fingió ser extranjero en Cartagena para evidenciar un fenómeno que ha sido criticado en múltiples ocasiones: el aumento de precios a los turistas, especialmente en zonas turísticas del país.

El protagonista del video es Jeong Hung López, creador de contenido con rasgos asiáticos, nacido en Montería, Córdoba, hijo de madre colombiana y padre coreano. Aunque su aspecto físico suele confundir a muchos, Jeong ha vivido toda su vida en Colombia y habla español con fluidez, incluso con un marcado acento costeño.

En el clip publicado en sus redes sociales, el joven se encontraba con un grupo de amigos disfrutando de Cartagena. Aprovechando su apariencia, preguntó a un grupo de vendedores locales por el precio de un paseo en moto acuática. La respuesta: 150.000 pesos colombianos por solo 15 minutos.

Tras escuchar el precio, Jeong cambió de inmediato su actitud y soltó una frase que tomó por sorpresa a los vendedores: “¡No jodaaaaa! Me sacaste el costeño que me aprendí ayer”, dejando en evidencia que no era extranjero. La reacción de los comerciantes fue de asombro, al darse cuenta de que hablaba como un colombiano más.

El video no tardó en circular ampliamente en redes y generó una ola de comentarios. “Te la querían aplicar”, “Procede a hablar en costeño y se quedan impactados”, “Sale más barato ir al exterior” y “Le sacaron el costeño” fueron algunas de las frases que dejaron los usuarios en la publicación.