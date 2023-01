Colombiano ha estado tres veces en la cárcel por ser tocayo de narco: "No pude sepultar a mi papá"

La historia de René Martínez Gutiérrez, un colombiano de 46 años, se ha hecho viral en redes sociales, pues el hombre denuncia que ha sido enviado a prisión en tres ocasiones injustamente. Según lo que dijo en sus declaraciones, la Policía de Perú ha cometido varios errores y lo han privado de su libertad por el simple hecho de ser tocayo de un reconocido narcotraficante.

Antes de viajar, Martínez vivía en Bogotá junto a su familia, por lo que decidió hacer los trámites pertinentes para abrir una empresa, pero, cuando llegó a hacer el papeleo, se llevó la sorpresa que tenía una orden de captura internacional en Perú y fue detenido.

En 2011, según cuentan sus familiares a Noticias Caracol, el ciudadano colombiano perdió de nuevo su libertad, después de que ocurriera un robo en la empresa donde trabajaba. Cuando fueron a revistar el atraco, lo capturaron al revisar su documentación y confundirlo con el reconocido narcotraficante del Perú.

El hombre, por culpa de las autoridades, pasó dos meses en la cárcel La Picota, en Bogotá, pero tiempo después, cuando pudieron aclarar su identidad, salió en libertad.

Años más tarde, en enero de 2023, el ciudadano colombiano fue detenido nuevamente, pero esta vez, mientras intentaba ingresar a Colombia para ir a ver asu padre, quien en ese momento se encontraba bastante enfermo.

“No le dieron la oportunidad el sábado que llegó en la madrugada de arribar a Colombia, en el avión le pidieron la cédula, entró la Interpol y detuvo a mi hermano” declaró la mujer.

Asimismo, el pasado domingo 22, el colombiano René Martínez denunció que no pudo ver a su padre con vida, ya que le “robaron la oportunidad de sepultar a su papá”.

“Libertad es que no lo juzguen injustamente por el mismo caso, libertad es que la justicia peruana individualice el verdadero delincuente y no persiga a mi hermano por más de una década. Libertad es que las autoridades colombianas no se ensañen con un inocente solo para mostrar resultados y complacer a los vecinos por cumplir acuerdos de cooperación”, explicó el hombre por Facebook.

