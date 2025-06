Colombiano revela cuánto gana por un día de trabajo en Londres: supera el millón

Las redes sociales se han convertido en una ventana para conocer las experiencias de los colombianos en el exterior. A través de TikTok, el joven Sebastián Zapata compartió un video que rápidamente se volvió viral, en el que revela cuánto gana por un día de trabajo en Londres: más de un millón de pesos colombianos.

“¿Cuánto me ganó en un día como inmigrante trabajando en Londres?”, escribió en la descripción del clip, que muestra cómo transcurre su jornada laboral. Zapata detalló que empieza su primer trabajo a las 5:00 a. m. y termina a las 8:00 a. m. Luego, se dirige a su segundo empleo, donde trabaja desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., realizando labores de mantenimiento en recepciones de edificios.

En total, trabaja 14 horas diarias, recibiendo una paga de 13,85 libras esterlinas por hora, lo que equivale a unas 193 libras al día, aproximadamente 1.080.000 pesos colombianos al cambio actual. “Estoy cansado, con hambre y con sueño”, confesó al final de su jornada, mostrando el reloj marcando las 8:00 de la noche.

Sebastián contó que lleva siete meses viviendo en Londres y que, a pesar del esfuerzo físico, continúa trabajando con determinación. “Espero que les haya gustado este breve videíto, las calles de Londres en mi trabajo, el bucecito. Jefe en Domech. Ya saben, pues nos vemos en un próximo videíto”, finalizó.

La publicación generó cientos de comentarios en redes, donde muchos usuarios aplaudieron su esfuerzo, pero también destacaron las dificultades de vivir en una ciudad tan costosa. “Gana un millón pero gasta en libras, la vida allá es muy costosa”, escribió un internauta. Otro comentó: “197€ no alcanzan para nada, no me duró más de 2 horas allá y apenas me cubrió comida, transporte y actividades”.

Otros mensajes resaltaron el sacrificio de los migrantes: “Las personas que escriben ‘ahorre’ se nota que no han migrado y menos a Europa”, y “Menos mal tiene energía pa trabajar tantas horas”.