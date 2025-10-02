Comenzó 'Proflora' 2025, la feria internacional más importante de la floricultura colombiana

La feria Proflora 2025, organizada por Aspcolflores, reunirá a 12 de las principales asociaciones florales del mundo, desde el 1 hasta el 3 de octubre en Corferias. Según Asocolflores, más de 1.500 compradores nacionales e internacionales harán presencia en más de 20.000 m² de espacio, de los cuales, 7.500 serán para el comercio de las flores.

Durante la realización del evento, los participantes también tendrán un espacio en el que visitarán diferentes cultivos en la Sabana de Bogotá, con el fin de poder conocer la calidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la industria floricultora colombiana.

Además, también se realizará un concurso técnico de variedades, donde se tendrán 19 categorías de flores, dentro de las que se encuentran rosas, claveles, hortensias, flores tropicales, crisantemos, entre otros. En este concurso, se evaluará la innovación, calidad, durabilidad y sostenibilidad de las flores que participen.

BLU Radio// Flores. Foto: Asocolflores

El objetivo de un evento como este es fortalecer las relaciones comerciales y estratégicas de los empresarios del sector, también, el de posicionar las flores colombianas como referentes globales en innovación y resiliencia y, además, consolidar a Bogotá como un epicentro de negocios nacionales e internacionales en el sector floricultor.



A propósito del evento, el presidente de Asocolflores, Augusto Solano aseguró que “Proflora es un ejemplo del esfuerzo y éxito de los floricultores colombianos y refleja su capacidad de adaptación a los retos cambiantes de los mercados y contextos internacionales”.

También se refirió a los retos que tienen hoy en día los floricultores colombianos, afirmando que “se debe lograr salvar los obstáculos que tenemos, que son tasa de cambio, costo de mano de obra, escasez de mano de obra y la gran incertidumbre de los aranceles”.