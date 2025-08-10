La Feria de las Flores terminó por todo lo alto con el tradicional Desfile de Silleteros

Medellín volvió a vestirse de flores con 10 días llenos de eventos que volvieron a demostrar que la Feria de las Flores es una tradición de los antioqueños. Los tablados, Chivas y Flores, autos clásicos, Avenida Primavera y otras celebraciones fueron la antesala del cierre magistral, el Desfile de Silleteros.

A pesar de que el día estuvo pasado por varios minutos de lluvias intensas, eso no fue excusa para los miles de asistentes que colmaron las vías de Medellín para aplaudir a los 540 silleteros. Visitantes de Panamá, Barrancabermeja o de La Guajira manifestaron la alegría que sintieron al ver el tradicional evento.

"Venimos de Panamá, hermoso, espectacular, bello, bello todo, mucho calor de gente... Las flores están re bonitas, la actitud de la gente, no todo, me llena muy bacano... Esta es la primera vez, es la primera vez que vengo y es muy lindo, me ha fascinado", expresaron.

Definitivamente el protagonista del último día de la Feria de las Flores fue Juan Pablo Sánchez Martínez, oriundo de la vereda San Ignacio del corregimiento de Santa Elena, quien se llevó el primer puesto de la categoría monumental y, además, consiguió el premio absoluto.

Avanza por las calles de Medellín el Desfile de Silleteros, evento con el que se cierra la Feria de las Flores. El ganador absoluto con una silleta monumental fue Juan Pablo Sánchez Martínez. #VocesySonidos pic.twitter.com/jt1AAHLCMs — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 10, 2025

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo en la premiación de las silletas e hizo énfasis en el buen comportamiento de las personas que asistieron a las decenas de eventos que se vivieron en todas las localidades de la capital de Antioquia.

"No hay una mejor forma de terminarla y cerrarla que con nuestros silleteros que tanto queremos y que sentimos un orgullo tan grande. El mensaje es seguir queriendo mucho nuestra ciudad, seguir queriendo mucho a Medellín, seguir queriendo a Antioquia", aseguró el mandatario.

El ganador de la categoría emblemática fue Diego Londoño, en la categoría tradicional premiaron a Carolina Londoño, en la categoría comercial se llevó el premio Mateo Londoño, en la categoría artística fue Laura Atehortúa, mientras que en la categoría infantil fue galardonado Sebastián Quintero.

A pesar de las intensas lluvias que cayeron sobre Medellín, el Desfile de Silleteros continúa con normalidad. Durante el evento, las muestras musicales hacen emocionar a los miles de asistentes al tradicional evento. #VocesySonidos pic.twitter.com/Z1oUGDSCPs — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 10, 2025

Los silleteros disfrutaron de la Edición 68 del Desfile de Silleteros que tuvo un recorrido de 2.4 kilómetros y también tuvo la renovación del vestuario de todos los participantes del evento. La alegría no se hizo esperar para estas personas que no les importó la lluvia para seguir con el desfile.

"Demasiado contenta, esto es de verdad un orgullo para mí, para mi familia, para mi abuelo que está en el cielo, que fue quien me heredó este legado... Una alegría muy inmensa de darle la satisfacción a todo este pueblo que nos apoya... Todo lo que lo mueven a uno, la gente, el apoyo es muy emocionante", manifestaron.

Se espera que todas las silletas ganadoras de las categorías queden expuestas por varios días en Plaza Mayor, a la vez que algunos de los galardonados empezarán a representar a Medellín en diferentes eventos alrededor del mundo como muestra de la cultura silletera en la capital de Antioquia.