¿Regalar flores amarillas en Amor y Amistad es de mala suerte? Esta es la diferencia con las rojas

En Colombia, el Día del Amor y la Amistad es una celebración muy especial para muchas personas, que se lleva a cabo el tercer fin de semana de septiembre de cada año.

Este año, la celebración se dará el 20 de septiembre, donde parejas, familia y amigos compartirán momentos especiales. Esta tradición se celebra desde 1969. Además, es ideal para salir de la rutina, hacer planes diferentes y compartir momentos de calidad.

¿Por qué se regalan flores amarillas en Amor y Amistad?

Regalar flores amarillas se ha vuelto una tendencia en los últimos años, especialmente por lo que se difunde en redes sociales como TikTok. Sin embargo, no muchas personas saben de dónde viene la tradición.

Todo esto viene una serie muy recordada y querida por las personas, llamada "Floricienta", específicamente de un capítulo del 2004 donde el personaje principal, Flor, recibe un ramo de flores amarillas de parte de Franco.

Incluso, en torno a esta tendencia se encuentra la canción de la serie, llamada Flores Amarillas, interpretada por la actriz y cantante Florencia Bertotti, que ya cuenta con más de 1 millón de usuarios utilizando el sonido en sus videos de redes sociales.

La letra de esta canción dice: "Él la estaba esperando con una flor amarilla. Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila. Y el amarillo del sol iluminaba la esquina. Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña".



Diferencia de las flores amarillas y las flores rojas

Las flores rojas normalmente representan la pasión, el amor romántico y la intensidad de los sentimientos.

Por su parte, las flores amarillas representan alegría, energía positiva y nuevos comienzos. Es por eso que muchas personas prefieren regalar flores rojas a sus parejas, mientras que flores amarillas a sus amigas.

¿Dónde conseguir flores amarillas en Bogotá?

Aunque existen diferentes tipos de flores amarillas en Colombia, las que más resaltan y las favoritas por las personas son:



Rosas amarillas

amarillas Girasoles

Crisantemos amarillos

amarillos Margaritas amarillas

amarillas Alstroemerias amarillas

Muchas personas prefieren comprar flores no solo por la amplia variedad de estilos y tipos, sino también por sus precios accesibles.

Uno de los lugares más representativos en Bogotá para comprarlas es Flores, ubicado a pocos pasos de la estación de TransMilenio del mismo nombre, sobre la avenida Caracas y muy cerca de la Universidad Área Andina.

Para muchas personas, regalar flores es un detalle ideal para la pareja, una amiga, la mamá o cualquier ser querido, pues sigue siendo una de las maneras más especiales de expresar cariño y demostrar cuánto se quiere a esa persona.