Como de telenovela, Karol G anuncia álbum 'Tropicoqueta'

A través de su red social de Instagram, la cantante Karol G, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum 'Tropicoqueta' el cual se estrenará el próximo 20 de junio. Para el anuncio de este nuevo lanzamiento, publicó un interesante video que logró llamar la atención de un gran número de internautas.

En el video tipo telenovela aparecieron icónicas actrices mexicanas como Anahí, Itati Cantoral y Gaby Spanic, entre otras. Además, según señaló, busca rendir un homenaje a las raíces colombianas".

“Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy", indicó en su cuenta de X.

El video, que ha sido sensación en redes sociales, se puede apreciar a la artista interpretar el papel de una joven enamorada de Ricky Martín; sin embargo, su amor se vería truncado por Anahí, quien también estaría atraída por el cantante puertorriqueño y con quien inicia una pelea, donde dan continuidad a la historia con las demás escenas representadas.

¿Qué se espera del estreno?

Los fanáticos de 'La Bichota', han comentado que esperan el lanzamiento del nuevo álbum y se encuentran a la expectativa de cómo terminará la novela. Además de que esperan con ansias los nuevos ritmos que traerá la artista en este nuevo álbum.

Además, la artista dedicó una publicación a las actrices donde les dedicó un emotivo mensaje: "Que Locura!!! Nada como tener la oportunidad de materializar un sueño !!! Nos marcaron la vida con cada uno de sus personajes. Qué energía en el set, que risa, el rodaje más divertido de la vida!!!!, que increible la pasamos!! Gracias reinas, por decir que sí y a ti Anahí por agarrarme de los pelos y darme una de las experiencias más increíble. Es más, contigo y con esta, ya van 2 !! Fuiste la primera persona que llamé a contarme esta idea, y la emoción y alegría de ambas me hizo pensar que podía ser real! Reinas icónicas maravillosas ¡Un honor estar en el mismo lugar con ustedes!.