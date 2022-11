Compró una casa por USD 1 en Italia y quedó atrapado por el COVID-19

CNN reporta este jueves la historia de Álvaro Solórzano, un artista que quedó atrapado en Mussomeli , una ciudad italiana, por el coronavirus, luego de llegar a ese país con el objeto de remodelar las dos propiedades que le habían costado algo más de un dólar cada una.

Según el medio, Solórzano llegó a ese pueblo de Sicilia en marzo con su esposa, su hijo y la novia de su hijo para comenzar a renovar las casas que había comprado meses atrás, pero la pandemia los separó.

“Perdí la noción del tiempo. Vinimos aquí juntos y terminé viviendo la cuarentena en Mussomeli solo, sin muebles, solo una cama y un televisor, y nadie con quien hablar. Eso fue lo más difícil. Si mi esposa o mi hijo hubieran estado conmigo, hubiera sido diferente”, le dijo el hombre a CNN.

La razón de la cuarentena en soledad del artista es que los otros regresaron a Miami, ciudad en la que viven, y él quedó atrapado por la cuarentena.

Tuvo que vivir en la menos deteriorada de sus dos propiedades, sin muebles, solo una cama y un televisor, y nadie con quien hablar.

“Hice pequeñas cosas, pero me ayudó a ocupar el tiempo, así que cuando mi hijo y su novia regresen, su hogar estará listo. Afortunadamente, la ferretería en la ciudad siempre ha estado abierta y estoy muy contento de haber comprado dos propiedades y no solo la casa de un euro, ya que no tiene agua ni electricidad”, dijo.

Afortunadamente, Solórzano contó con la ayuda de los pobladores locales.

“Las dos primeras noches fueron terribles. Hacía frío, dormí con mi chaqueta encima de mi pijama, pero los vecinos fueron geniales. No me puedo quejar. Me dieron calentadores e incluso me ofrecieron mantas, que tenía, pero podía usar su internet”, dijo.

Mussomeli, una ciudad con unos 11.000 habitantes, es solo uno de los pueblos italianos que vende casas por solo un euro con la condición que los compradores deben comprometerse a renovarlas en tres años.

Zungoli , por ejemplo, es un pequeño pueblo rural, en la región de Campania, cerca de Nápoles y la costa de Amalfi. Allí es otra de las zonas en las que se pueden comprar casas a precios irrisorios, tal como se puede apreciar en este sitio.

Lea la historia completa en CNN.

