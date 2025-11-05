“Con la música mis tics desaparecen”: la historia de artista barranquillero con síndrome de Tourette

El artista Lyan, un cantante de Barranquilla, tiene una poderosa historia de vida. Padece el Síndrome de Tourette, un trastorno neurológico caracterizado principalmente por tics, que son movimientos o sonidos involuntarios y repetitivos.

El cantante barranquillero ha sido abierto sobre cómo su arte le proporciona un alivio fundamental para enfrentar su condición.

En sus propias palabras, la música trasciende el simple entretenimiento para convertirse en una necesidad vital.Lyan afirma que la música funciona como una verdadera terapia.

"Con la música mis tics desaparecen, es mi medicina", dijo el artista, destacando el efecto sanador que el proceso creativo y la interpretación tienen sobre él.



La experiencia de Lyan resalta cómo, mientras está inmerso en su pasión, sus tics "desaparecen", consolidando la música como su "medicina" personal.



Está lanzando una nueva canción

Lyan recientemente ha lanzado un nuevo sencillo que también sirve de inspiración, demostrando cómo el arte puede ser una herramienta poderosa y curativa para quienes viven con el Síndrome de Tourette.