Lanzan en Barranquilla convocatoria a becas para estudiar Ingeniería Eléctrica

La empresa Positive Energy SAS y la Universidad del Norte, están lanzando tres becas que cubrirá el 100% de la matrícula para un joven aspirante al programa del programa de Ingeniería Eléctrica de esta institución. A su vez, estos jóvenes podrán realizar sus proyectos de prácticas en estas empresas.

“La iniciativa busca transformar vidas y proyectar un futuro de innovación y sostenibilidad en la región Caribe. La propuesta busca fortalecer el vínculo entre la academia y el sector productivo”, indica la empresa Positive Energy a través de un comunicado de prensa.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de noviembre de 2025, para lo que es necesario que los interesados ingresen a la página https://www.uninorte.edu.co/web/apoyo-financiero/becas-pregrado para que puedan acceder a información detallada sobre el proceso.

Una vez se cumpla con el proceso de inscripción, serán elegidos los tres mejores perfiles, según su desempeño académico, resultados en las pruebas Saber 11, perfil vocacional y compromiso social.



Los impulsores de esta alianza son William Amin, Hernán Marchena y Cristian Morales, egresados de Uninorte y hoy directivos de Positive Energy SAS.