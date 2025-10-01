Icetex e Ibero ofrecen becas de pregrado y posgrado virtual de hasta 100%: así puede aplicar

En Colombia, acceder a la educación superior sigue siendo un reto: solo 4 de cada 10 jóvenes logra ingresar a una universidad.

Frente a este panorama, cada nueva oportunidad académica se convierte en una herramienta clave para cerrar brechas y abrir caminos hacia un futuro profesional.

Con esta meta en mente, la Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero), en alianza con el Icetex, abrió la convocatoria para 99 becas en programas de pregrado y posgrado virtuales, diseñados para responder a las necesidades del mercado laboral actual.



¿Cómo funcionan las becas?

Las becas estarán distribuidas en diferentes porcentajes: 17 cubrirán el 100% del valor de la matrícula, 34 otorgarán un beneficio del 70% y 48 del 50%.

Podrá aplicar a programas de diferentes ramas. Foto: Icetex e Ibero

Los programas académicos disponibles pertenecen a áreas estratégicas para el país como Ciencias de la Educación, Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Salud, Derecho e Ingeniería.



El rector de la Ibero, Ricardo Gómez, destacó la importancia de esta iniciativa: “Queremos que más colombianos construyan su futuro con formación de calidad, flexible y con reconocimiento internacional”.

A diferencia de otros procesos educativos, esta oferta es completamente virtual, lo que permite estudiar desde cualquier lugar del país. Según el programa elegido, la modalidad puede ser semestral o cuatrimestral.

Además, los estudiantes contarán con beneficios adicionales como certificaciones internacionales, insignias digitales, cursos de profundización, doble programa u homologaciones. Todo esto respaldado por la acreditación institucional de Alta Calidad de la Ibero.

Estudio virtual el Colombia. Foto: Unsplash

¿Cómo aplicar a las becas?

La postulación debe hacerse exclusivamente a través de la plataforma oficial del Icetex y no tiene costo. Antes de iniciar el trámite, es obligatorio solicitar la carta de admisión a la Ibero.

Para pregrado se solicita:



Título de bachiller.

Resultados Saber 11 (mínimo 200 puntos).

Documento de identidad.

Carta de admisión.

Certificado socioeconómico.

Autorización de los padres si el aspirante es menor de edad.

Para posgrado se requiere:



Título universitario.

Promedio mínimo de 3.7 (50%), 4.0 (70%) y 4.2 (100%).

Certificado de experiencia profesional.

Documento de identidad.

Carta de admisión y certificado socioeconómico.

Certificado de residencia.

Para despejar dudas, se realizará un webinar el 2 de octubre a las 10:00 a.m. a través de YouTube de Icetex, donde los aspirantes podrán conocer en detalle cómo aplicar y recibir orientación directa.

Con esta convocatoria, Icetex e Ibero no solo entregan becas, sino que refuerzan el compromiso de llevar educación superior de calidad a cada rincón del país, con la flexibilidad que permite la virtualidad.