Conocer Caño Cristales, el sueño del ‘Google Viviente’ de Italia

El campeón del popular programa de preguntas "L'ereditá" (La herencia) de la televisión pública italiana Rai 1, Massimo Cannoletta, sueña con utilizar el dinero del premio para visitar Colombia, confesó a la prensa local.

Cannoletta, de 46 años, quien se ha convertido en uno de los personajes más célebres este mes en Italia por su conocimientos y lógica para responder a las preguntas del programa, contó en una entrevista al diario Il Messaggero , que desea cumplir el sueño de sus sobrinos de visitar Colombia.

El campeón, que a diario responde a preguntas que van desde historia y arte, pasando por deporte y curiosidades, sorprendió al presentador cuando le preguntó sobre en dónde se encontraba el río que cambia colores.

El "google viviente", como lo llama la prensa, respondió sin titubear que se trataba de Caño Cristales en Colombia, la respuesta correcta.

Considerado el río más hermoso del mundo, Caño Cristales, en la sierra de La Macarena, en las puertas de la selva amazónica colombiana, es famoso por sus llamativos colores, debido a que en su fondo se reproducen plantas acuáticas que con la exposición al sol cambian sus colores en un proceso que va desde el verde hasta un rojo intenso.

Cannoletta, divulgador científico, que suele trabajar en los cruceros de lujo como guía y está sin empleo desde el inicio del año por la pandemia, ha ganado hasta ahora más de 200.000 euros (241.000 dólares).

"No me interesan los bienes materiales. Me gusta viajar. Mi sueño es que con ese dinero pueda llevar a mis sobrinos a Colombia", aseguró.