Consejos para organizar su closet de manera efectiva

Este sábado en Casa BLU estuvo Valentina Osorio, diseñadora de modas y experta en imagen, contando la mejor forma para organizar el closet, cuáles son las prendas que debe tener y entregando algunos consejos para estilizar ese importante lugar de los hogares y más iniciando un nuevo año.

“La clave está en reconocer lo que uno no se pone, la invitación está en entrar en conciencia, en la moda circular, en que lo que no me pongo otro lo puede utilizar, si uno hace este ejercicio, mínimo el 30% de su closet se va”, expresó la diseñadora.

Asimismo, estuvo invitada Ana María Estupiñán, actriz colombiana, hablando sobre cómo maneja su closet, qué cosas conserva y lo que hace para mantenerlo organizado.

Además, no pasó por alto hablar de su nueva novela ‘Amar y Vivir’ y contó cómo le fue en esta producción.

