Contundente respuesta de J Balvin a tiradera de Anuel en la que lo trató de “estúpido”

J Balvin , reconocido artista colombiano del género urbano, se encuentra una vez más en el epicentro de la polémica musical, esta vez debido a una confrontación con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA. La disputa se desató en medio de una intensa "tiradera" entre Arcángel y Anuel, donde los insultos y desafíos se han hecho virales en redes sociales.

La contienda musical alcanzó se elevó cuando Anuel AA lanzó su tema 'FN8', en el cual arremetió contra varios colegas de la industria, destacando una mención especial para J Balvin. En una línea de la canción, Anuel calificó a Balvin de "estúpido", desatando una reacción inmediata por parte del artista colombiano.

J Balvin, conocido por su exitosa carrera y sus múltiples éxitos, no tardó en responder a las provocaciones de Anuel. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 51 millones de seguidores, el cantante colombiano habló de la situación con sinceridad y contundencia.

"Nadie me quita la paz que he construido a lo largo de todos estos años de aprendizaje, centrado en tener un hermoso hijo, en la compañía de una mujer como Valentina, quien me apoya en las buenas y en las malas. Eso es lo que pienso", declaró J Balvin en respuesta a los comentarios despectivos de Anuel.

Además, también aseguró que su enfoque no se limita exclusivamente a su carrera musical, ya que disfruta plenamente de la crianza de su hijo Río y de estar cerca de su familia. Esta no es la primera vez que J Balvin se convierte en blanco de las llamadas "tiraderas", siendo Residente y Bad Bunny otros artistas que previamente han dirigido críticas hacia él.

🚨JBalvin opina de la tiraera de Anuel pic.twitter.com/Jb5B2vDjFM — J4vi (@j4virw_) December 19, 2023

La confrontación entre Anuel AA y J Balvin se suma a una serie de polémicas que han marcado el año 2023 para el talentoso músico colombiano. Por otro lado, Anuel también se ha visto envuelto en varias polémicas por sus relaciones amorosas, además de sus inconvenientes con varios examigos.