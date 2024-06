"Convención de Belém do Pará es un instrumento que le ha cambiado la vida a las mujeres": CIM

El pasado fin de semana se cumplieron 30 años de la adopción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará.

Un total de 32 países de América Latina y el Caribe adoptaron la convención, marcando así un hito en relación con el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Este fue el primer tratado, a nivel internacional, en reconocer que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, frente a las tradicionales violencias física y sexual, la Convención de Belém do Pará, a partir de la interpretación de su lenguaje amplio, ha permitido el reconocimiento de nuevas formas de violencia como la económica, la obstétrica, la simbólica, la violencia en el ámbito público y político, y más recientemente aquella que se ejerce a través de las nuevas tecnologías.

Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos, habló sobre la importancia de esta convención para cerrar la brecha de género.

Publicidad

Sobre la convención

"Esta es la Convención que habla del derecho a vivir libre de violencia para las mujeres, estamos hablando del valor más importante que tenemos, que es la vida y que es la posibilidad de vivirla en un lugar donde podamos disfrutarla y no ser sometidas a vejámenes o violencias. Este instrumento le ha cambiado la vida a las mujeres, porque las defiende y hace que los Estados tengan que responder frente a eso. Hay una serie de instituciones responsables en relación con atenderlas para prevenir, sancionar y reparar los daños cuando hay violencia", explicó Mora.

¿

Qué han hecho los estados que se comprometieron con esa convención?

"Esto no es solo un papel, hay un mecanismo poderoso que hace y le pregunta a los Estados cómo están cumpliendo con cada uno de los instrumentos y entonces hay una serie de indicadores que hay que ir cumpliendo. Hay países también que tienen unos grandes avances, que han hecho que existan grandes programas de prevención, porque no tenemos que hablar solo de la justicia, sino de cómo no judicializar los procesos y que entonces hablemos del rol de los hombres en relación con los temas de violencia, de cómo llevar estos programas a las escuelas y a las comunidades. Lo cierto es que hay enormes avances, que se ha cambiado la institucionalidad y muchas de las conductas y la cultura organizacional y social de nuestros países", finalizó.

Publicidad

"Esto es un mecanismo poderoso"

"Antes no había forma de poner una denuncia de las mujeres por violencia, no se reconocía. Se decía que lo que pasaba en el mundo de lo privado no era un delito y tenían que negociar entre ellos. No había forma de reconocer la magnitud del daño. Me parece que esto ha hecho, además, que empecemos con violencia intrafamiliar, pero que lo podamos entender es que la violencia es un continuo y que puede pasarle a cualquier mujer", enfatizó.

La Convención de Belém do Pará ha sido un paso importante en este camino, pero es fundamental continuar trabajando para erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Escuche la entrevista completa aquí: