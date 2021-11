A través de redes sociales, Carolina Lorduy, madre de la Señorita Córdoba al Concurso Nacional de Belleza, Juliana Habid, lanzó polémicas críticas a la representante del departamento de Bolívar, Valentina Espinosa, quien fue elegida como la nueva Señorita Colombia.

En un video que rápidamente se hizo viral, la mamá de la señorita Córdoba aseguró que la ganadora de este año era la candidata que tenía “el cuerpo más horrible del reinado”.

“Las estrías (…) El cuerpo más horrible lo tenía la señorita Bolívar, ustedes me perdonan que sea tan sincera, pero era el más horrible. Con una carita, así como de (…) Tampoco. Ayer en el desfile en traje de baño fue el cuerpo más horrible, me da pena con ella decírselo, pero es así. Colombia se perdió de una gran miss Colombia con una vocación de servicio preciosa”, expresó la madre de la candidata de Córdoba, quien clasificó en el grupo de 10 seminifalistas durante la velada de elección y coronación, sin embargo, no logró un cupo en el podio real.

En sus polémicas declaraciones que generaron opiniones a favor y en contra, Lorduy también señaló que este es el fin del Concurso Nacional de Belleza.

“Se acabó el reinado de Colombia, se acabó. Todos estamos tristes, aunque Juli está por encima”, expresó.

’Las reinas no somos perfectas’

Por su parte, la nueva Señorita Colombia, Valentina Espinosa, aseguró que se ama tal como es y que no necesita aprobación de nadie para estar feliz consigo misma.

“No puedo evitar las críticas porque no dependen de mí, yo me amo, me respeto, honro mi cuerpo, y sé que me han criticado mucho por mis estrías, porque el mito es que una reina de belleza debe ser físicamente perfecta, pero aquí estoy yo para decirle que no es así, las reinas somos mujeres reales, mujeres naturales, no somos perfectas”, dijo la nueva soberana del Concurso Nacional de Belleza.

Sobre su relación con la señorita Córdoba, la cartagenera de 23 años dijo que fue su mejor amiga durante el certamen.

“Juliana y yo nos hicimos muy amigas durante la competencia, fue mi mejor amiga durante el concurso, y la quiero mucho (…) No importa lo que esté diciendo su mamá, a Juli fue la que conocí, y la admiro mucho”, afirmó.

La nueva Señorita Colombia destacó también que su bandera como reina será precisamente empoderar a la mujer.

“Tenemos un reto muy grande, que es seguir luchando por nuestros derechos, porque hemos tenido muchos avances, pero debemos seguir luchando para hacer sentir nuestra voz (…) Si entre mujeres nos empoderamos y nos ayudamos para sacar ese potencial que tiene cada mujer, realmente seguiremos aportando mucho más a nuestra sociedad”.

La exseñorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, envió un mensaje a las familias para que acompañen a las candidatas.

“Las niñas están en un momento de mucha exposición, y las familias deben apoyarlas (..) Hay que darles amor, y esa fuerza para seguir adelante, no las debiliten porque esos comentarios a uno también le afectan. En realidad yo he visto que todas las niñas están felices, y yo creo lo más importante es lo que le queda a cada una”, dijo.