En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / ¿Cuál es el límite más difícil de poner en una relación equilibrada? Experto explica

¿Cuál es el límite más difícil de poner en una relación equilibrada? Experto explica

El psicólogo y neuropsicólogo David Bonilla explicó por qué las relaciones no pueden medirse en mitades perfectas y los mitos que siguen marcando la vida en pareja.

Publicidad

Publicidad

Publicidad