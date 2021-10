¿Cuál es la enfermedad que padece 'Mandíbula' de Sábados Felices?

Recientemente se conoció un video en el que Marcelino Rodríguez, ‘Mandíbula’, de Sábados Felices , apareció y despertó cientos de comentarios de emotividad por su estado actual de salud.

El humorista reapareció en las cámaras, pero de las redes sociales, después de casi diez años de estar alejado de la televisión, pues desde el año 2012 padece una grave enfermedad que le impidió seguir ejerciendo su labor de alegrar a miles de colombianos cada sábado.

El humorista padece de Alzheimer y solo sus amigos más cercanos tenían conocimiento de su enfermedad y su actual estado de salud.

¿Qué es es Alzheimer?

El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales. Según revelaciones científicas, esta enfermedad se desarrolla lentamente y con el tiempo va empeorando, hasta el punto que la persona que la padece ya no puede realizar sus actividades cotidianas.

Video de la humorista Patricia Silva

Recientemente su amiga y compañera de Sábados Felices, Patricia Silva, compartió un video en sus redes sociales en el que mostró la visita que le hizo a su amigo 'Mandíbula' y aseguró que 'lo ven muy bien'.

“Le agradezco primero a Dios, a ustedes que no me lo abandonan y también a Caracol Televisión. Caracol es el que nos sigue suministrando el dinerito. A él no me lo han abandonado para nada. Todas las noches oro a esa empresa porque ellos son de un corazón bello”, aseguró Gloria Grajales, esposa de 'Mandíbula' en el mismo video.

En las imágenes se puede ver a 'Mandíbula' acompañado de su esposa y su amiga Patricia, y su reaparición sorprendió a todos sus seguidores que durante años disfrutaron de su humor en Sábados Felices. Los usuarios de las redes sociales también aprovecharon para enviarle mensajes de aliento.

