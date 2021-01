¿Cuánto cuesta la multa por violar la cuarentena en Bogotá?

La medida de cuarentena estricta en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá empezó a regir este lunes 5 de enero y que se extenderá hasta el próximo 18 de enero debido al aumento de contagios por el coronavirus.

La medida se suma a las restricciones de movilidad impuestas en la ciudad de casi ocho millones de habitantes desde el 21 de diciembre y que incluyen el acceso a establecimientos comerciales según si el último número en el documento de identidad de una persona es par o impar.

En las localidades en aislamiento sólo estarán abiertos los comercios esenciales y regirá un toque de queda desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, precisó Luis Ernesto Gómez, quien reemplaza desde el 1 de enero a la alcaldesa Claudia López , de vacaciones.

Además de que solo podrán movilizarse en estas localidades las personas autorizadas, como trabajadores de la salud, y una sola persona por familia podrá salir a comprar alimentos, médicos o productos de primera necesidad.

¿Cuánto vale la multa por violar la cuarentena?

Las personas que no cumplan con la medida de confinamiento y no estén exceptuados en el decreto que rige la medida tendrán que pagar una multa de $932.000 y si es un establecimiento, se expone al sellamiento o cierre definitivo por no estar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

